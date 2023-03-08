Столтенберг допустил вероятность падения Артемовска в ближайшие дни

НАТО не исключает вероятность перехода города Артемовска (украинское название – Бахмут) под контроль ВС России, при этом говорить о переломе боевых действий рано, сообщил на неформальную встречу глав военных ведомств стран – членов альянса генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО не исключает, что Артемовск падет в ближайшее время, что будет подтверждать необходимость оказания срочной помощи Украине, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские силы полностью взяли под контроль восточную часть Артемовска.

До этого сообщалось, что ВС РФ контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте.

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