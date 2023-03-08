Путин призвал объединять усилия для поддержки семей погибших военных

Президент РФ Владимир Путин призвал объединять усилия в работе по поддержке семей погибших участников СВО, об этом он сообщил после вручения государственных наград россиянкам за выдающиеся заслуги.

«Сейчас вот создаем этот государственный фонд, который вы наверняка знаете. Надо объединять усилия всех в этом направлении. Обязательно», – цитирует его РИА «Новости».

Госфонд адресной помощи ветеранам СВО и семьям погибших президент Владимир Путин предложил создать в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

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