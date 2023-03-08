 

Столтенберг сказал, что не знает, кто подорвал «Северные потоки»

08.03.2023, 14:39, Новости дня
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что не в курсе, кто подорвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».

НАТО все еще не смогло определить, кто стоит за подрывами газопроводов, продолжается расследование, нужно дождаться его окончания, сообщил Столтенберг, передает РИА «Новости».

Напомним, несколько западных изданий сообщили о том, что за подрывом «Северных потоков» стоит некая проукраинская группа, якобы не имеющая отношения к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Британская газета Times заявила, что у террористов был некий спонсор, не связанный с главой украинского государства. Источники New York Times также сообщили, что эта группа не связана с Зеленским.

О непричастности Киева к этому теракту заявлял и глава украинского минобороны Алексей Резников.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал на несостоятельность версии о «проукраинской группировке» и невозможность совершить такой подрыв без спецслужб.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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