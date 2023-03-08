Акция против принятия закона об иноагентах завершилась в Тбилиси
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Акция протеста против законопроекта об иноагентах, проходившая в центре Тбилиси, завершилась, участники митинга обещали собраться вновь.
По данным СМИ, правоохранители покинули место митинга, спецназ увез водометные машины, участники акции протеста разошлись и освободили территорию возле парламента. При этом оппозиция пообещала собраться на новую акцию в среду, 8 марта, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Интерпрессньюс».
Ранее Госдеп США пообещал отслеживать ситуацию в Грузии ради соблюдения прав мирных протестующих свободно собираться и выражать свою позицию.
Тем временем власти Грузии бросили спецназ для разгона митинга в Тбилиси. При этом находящаяся в США президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси.
Режиссер Георгий Хаиндрава обвинил посольство Соединенных Штатов в попытке спровоцировать в Грузии массовые беспорядки.
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