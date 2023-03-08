Российские военные предотвратили попытку прорыва ВСУ в ЛНР
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Вооруженные силы РФ не дали прорваться украинским боевикам на краснолиманском направлении, уничтожена группа пехоты из семи человек.
Командир зенитной батареи с позывным «Звезда» рассказал, что во время отхода российских военнослужащих ВСУ стали стрелять по ним из минометов.
В итоге российские военные уничтожило до семи украинских боевиков, по ВСУ отработали бронегруппой с танком Т-72 и ЗУ-23 по группе пехоты на удалении до 850 метров, передает РИА «Новости».
Ранее украинские СМИ сообщили об уничтожении под Артемовском лидера «Правого сектора*» (запрещен в России) Дмитрие Коцюбайло, известном как Да Винчи.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет