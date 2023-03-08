Задержанный в Белоруссии диверсант рассказал о длительных тренировках сотрудниками Службы безопасности Украины
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Задержанный в Белоруссии по подозрению в диверсии против самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 ВКС РФ Николай Швец рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) длительное время тренировали его на разных площадках, в том числе на аэродромах и в лесу.
Швец рассказал в ходе допроса, что его достаточно много времени тренировали на разных площадках, в том числе на аэродромах и в лесу. Он добавил, что перед самым выездом на задачу его куратор в СБУ обозначил цель диверсии – ДРЛО, который находится в Белоруссии, передает ТАСС.
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