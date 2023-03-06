Донецких женщин посетили руководство Комитета семей воинов Отечества и Союза отцов России

В Донецке к местным жительницам в преддверии 8 Марта приехали руководители Комитета семей воинов Отечества (КСВО) и Союза отцов России, они поздравили прекрасную половину человечества.

Председатель КСВО Юлия Белехова, советник по правовым вопросам Евгений Машаров, представитель московского штаба Ольга Бельцева и исполнительный директор Союза отцов Александр Заремба посетили в Донецке Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, сообщается в Telegram-канале КСВО.

«Сегодня мы говорим слова благодарности за вашу огромную работу. Знаю не понаслышке: меня самого, раненого, привезли в госпиталь в ДНР – и здесь вы относитесь к каждому, как к своему. Я это видел – это дорогого стоит. Благодарим вас за счастье, которое вы дарите ребятам, спасая их», – обратился к коллективу Заремба.

Гости передали цветы и сладкие подарки женщинам в преддверии праздника.

«Спасибо, что выбрали такую профессию. Вы сегодня не просто спасаете жизни, вы семьи спасаете. Ваша помощь – самая важная, потому что фактически вы первые ее оказываете. Прежде всего – низкий вам поклон за то, что вы делаете. Знайте: мы всегда рядом, мы за вас очень переживаем. И, конечно, всегда готовы помочь и поддержать. Спасибо за то, что вы есть», – сказала Белехова.

Она отметила, что женщина сопровождает мужчину с самого рождения, ведет по жизни и дает ему силу. И, безусловно, ни для одной женщины нет чужих детей.

«Это материнское, женское – обнять весь мир и помочь. Помогать сегодня важно и детям, у которых нет пап, и мамам. Это самое главное. Вместе за руки возьмемся и все сделаем – и вырастим, и победим»

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