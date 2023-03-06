 

Минкульт: Большинство украинцев проголосовали за то, чтобы 8 марта оставался выходным

06.03.2023, 12:20, Новости дня
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Большинство украинцев проголосовали на онлайн-сервисе госуслуг за то, чтобы оставить 8 марта выходным днем, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

По его словам, в опросе на тему оставить ли 8 марта выходным днем приняли участие более 2,1 млн украинцев, из которых 1,3 млн проголосовали за то, чтобы оставить 8 марта выходным, передает РИА «Новости».

По его словам, результаты голосования будут учтены в парламенте перед принятием законопроекта о 8 марта.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект об отмене Дня Победы, Первомая и 8 Марта. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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