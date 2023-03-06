 

Самолет турецких авиалиний вернулся в аэропорт Стамбула из-за невыносимого запаха дуриана

06.03.2023, 0:15, Новости дня
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Летевший из Стамбула в Барселону самолет вернулся в турецкий аэропорт из-за резкого запаха экзотического фрукта дуриана в грузовом отсеке, передает телеканал TRT Haber.

Дуриан содержит большое количество серы, при соединении с воздухом она окисляется. Датчики в грузовом отсеке среагировали на резкий запах, который источал тропический фрукт, и капитан принял решение развернуть самолет, когда он был над воздушным пространством Болгарии, передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber .

Сообщается, что пассажиры отправились в Барселону другим рейсом.

Ранее из Королевского мельбурнского технологического института эвакуировали около 600 сотрудников и студентов из-за сильного запаха экзотического фрукта дуриана.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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