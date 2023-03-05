Daily Mail: Британским спецназовцам запретили пользоваться TikTok на рабочих телефонах

Британским спецназовцам запретили использовать TikTok на рабочих телефонах из-за опасений по поводу возможного иностранного шпионажа, сообщили местные СМИ.

Daily Mail пишет, что всем оперативникам SAS (Особой воздушной службы – прим. ВЗГЛЯД) было запрещено использовать TikTok и другие приложения социальных сетей на своих военных смартфонах. «Членам данного элитного подразделения так же, как и тем, кто состоит в других структурах спецназа, настоятельно рекомендуется не использовать приложения и на своих личных телефонах», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Отмечается, что данный запрет был наложен подразделением спецназа по вопросам безопасности и разведки на фоне растущих опасений, что использование приложений соцсетей, в особенности китайского TikTok, может привести к получению иностранными шпионами доступа к секретным данным.

Ранее в Белом доме США заявили, что администрация президента Джо Байдена считает китайскую социальную сеть TikTok проблемой, угрожающей национальной безопасности.

В среду стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и все министры в правительстве страны отказались от использования приложения TikTok на служебных телефонах. Кроме того, Еврокомиссия попросила своих сотрудников удалить с корпоративных телефонов приложение китайской соцсети TikTok.

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