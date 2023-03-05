The Sunday Times: Принц Гарри и Меган Маркл приглашены на коронацию Карла

Принц Гарри и его жена Меган Маркл получили приглашения на коронацию Карла III, сообщили СМИ.

Как сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на представителя герцога и герцогини Сассекских, Гарри получил электронное письмо из офиса Его Величества относительно коронации, но решение о том, будут ли герцог и герцогиня присутствовать на церемонии, в настоящий момент не разглашается, передает ТАСС.

Ранее газета Sun сообщила, что британский король Карл III лишил своего сына принца Гарри и его супругу Меган Маркл коттеджа Фрогмор в Виндзоре, что ставит под вопрос возможное приглашение принца Гарри и его супруги на коронацию короля в мае.

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