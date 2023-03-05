В ДНР показали кадры уничтожения снайпером боевика ВСУ

Народная милиция ДНР опубликовала видео с уничтожением украинского боевика российским снайпером.

Народная милиция Донецкой народной республики в своем Telegram-канале опубликовала видео уничтожения украинского боевика снайпером 132 бригады 1-го Донецкого армейского корпуса.

Ранее Минобороны впервые показало видео применения дронов-камикадзе «Бумеранг».

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