 

В ДНР показали кадры уничтожения снайпером боевика ВСУ

05.03.2023, 1:26, Новости дня
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Народная милиция ДНР опубликовала видео с уничтожением украинского боевика российским снайпером.

Народная милиция Донецкой народной республики в своем Telegram-канале опубликовала видео уничтожения украинского боевика снайпером 132 бригады 1-го Донецкого армейского корпуса.

Ранее Минобороны впервые показало видео применения дронов-камикадзе «Бумеранг».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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