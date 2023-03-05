В ДНР показали кадры уничтожения снайпером боевика ВСУ
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Народная милиция ДНР опубликовала видео с уничтожением украинского боевика российским снайпером.
Народная милиция Донецкой народной республики в своем Telegram-канале опубликовала видео уничтожения украинского боевика снайпером 132 бригады 1-го Донецкого армейского корпуса.
Ранее Минобороны впервые показало видео применения дронов-камикадзе «Бумеранг».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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