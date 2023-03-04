Член администрации США Кирби: КНР не сняла с повестки вопрос поставок РФ оружия для использования в конфликте на Украине

Китай не снял с повестки дня вопрос возможности поставок РФ летальных вооружений для использования в ходе конфликта на Украине, выступил с утверждением координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

Кирби выразил мнение, что власти Китая не сняли с повестки дня вопрос возможности поставок РФ летальных вооружений для использования в ходе конфликта на Украине. Вместе с тем, по его словам, американская администрация по-прежнему не считает, что Китай принял решение в этом направлении, передает ТАСС.

Кирби также заявил, что в администрации США были бы очень счастливы увидеть со стороны Китая шаги, направленные на помощь Украине в самообороне.

Касаясь повестки переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца, представитель Белого дома отметил, что вопрос предоставления Киеву истребителей F-16 не является ключевой частью повестки встречи в Вашингтоне. Однако, по его словам, предполагалось, что Байден и Шольц могут широко обсудить военные нужды Украины, которые потребуются ей весной и летом 2023 года для боевых действий.

Кирби, вопреки опровержению российского внешнеполитического ведомства, вновь выступил с утверждением, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе контакта с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерского заседания «двадцатки» (G20) якобы затрагивал ситуацию с осужденным в РФ за шпионаж американцем Полом Уиланом.

Накануне в ЕС пригрозили Китаю санкциями за возможные поставки оружия России.

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