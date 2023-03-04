Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 86 долларов за баррель впервые с 16 февраля

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2023 года на лондонской бирже ICE превысила 86 долларов за баррель впервые с 16 февраля, свидетельствуют данные торгов.

На момент закрытия торгов в 02.00 цена нефти Brent находилась на уровне 86 долларов за баррель. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2023 года находился на уровне 79,85 долллара за баррель, передает ТАСС.

В пятницу нефть подешевела перед выходом данных о числе буровых установок в США.

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