 

Захарова рассказала о готовящемся сюжете на Би-би-си о дискредитации позиции Индии по Украине

02.03.2023, 19:50, Новости дня
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Британский телеканал Би-би-си передал своим контактам в Дели инструкцию, какие вопросы нужно задавать индийской стороне на G20 в свете того, что Индия не прекратила работу в России. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Телеканал готовит сюжет «о войне» между Россией и Украиной для передачи Outside Source. Для нее него нужно разузнать у спикеров их мнение по поводу того, достаточно ли сделало индийское правительство, чтобы «осудить действия России».

Полный текст руководства Захарова привела в своем Telegram-канале.

В нем также указывается, что на переговорах G20 доминировала тематика украинского конфликта, и индийский бизнес не перестал работать в России, и отстоял свое решение по наращиванию поставок российской нефти.

Автор руководства спросил у получателя, что можно сделать, чтобы «оказать давление на Россию», или же Индия все еще связана с ней «историческими/оборонными узами».

В сообщении отмечается, что нужна аудиозапись продолжительностью от минуты до полутора минут.

Сама Захарова оценила такой запрос как «100%-ю работу пропагандистов» с заданным ракурсом освещения темы.

«Индия – великая держава. Лондон никак не может с этим смириться», – заключила дипломат.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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