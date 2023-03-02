Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с украинскими диверсантами в Брянской области

Группы украинских диверсантов проникли в два села в Брянской области и взяли в заложники мирных жителей, есть погибшие и раненые, сообщили в силовых структурах.

«Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками», – передает слова представителя силовиков ТАСС.

Диверсанты атаковали два села – Любечане и Сушаны, расположенные рядом в Климовском районе. Уточняется, что в заложниках могут находиться до шести человек.

При этом представитель экстренных служб сообщил РИА «Новости», что заложники захвачены, по предварительным данным, в магазине в селе Любечане.

Между тем девочка, которая пострадала при обстреле Брянской области диверсантами, жива, это подтвердили в правительстве региона.

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