 

Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с украинскими диверсантами в Брянской области

02.03.2023, 12:00, Новости дня
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Группы украинских диверсантов проникли в два села в Брянской области и взяли в заложники мирных жителей, есть погибшие и раненые, сообщили в силовых структурах.

«Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками», – передает слова представителя силовиков ТАСС.

Диверсанты атаковали два села – Любечане и Сушаны, расположенные рядом в Климовском районе. Уточняется, что в заложниках могут находиться до шести человек.

При этом представитель экстренных служб сообщил РИА «Новости», что заложники захвачены, по предварительным данным, в магазине в селе Любечане.

Между тем девочка, которая пострадала при обстреле Брянской области диверсантами, жива, это подтвердили в правительстве региона. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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