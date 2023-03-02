Дипломат Гаврилов уверен, что Артемовск будет взят российскими силами в ближайшее время

Российские войска в ближайшее время замкнут кольцо окружения вокруг Артемовска и возьмут город, сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, ВС РФ продвигаются квадрат за квадратом, Артемовск в ближайшее время будет абсолютно точно взят, кольцо захлопывается, передает ТАСС.

Ранее украинские военные назвали ситуацию в самом Артемовске «адом».

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