Дипломат Гаврилов уверен, что Артемовск будет взят российскими силами в ближайшее время
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Российские войска в ближайшее время замкнут кольцо окружения вокруг Артемовска и возьмут город, сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По его словам, ВС РФ продвигаются квадрат за квадратом, Артемовск в ближайшее время будет абсолютно точно взят, кольцо захлопывается, передает ТАСС.
Ранее украинские военные назвали ситуацию в самом Артемовске «адом».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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