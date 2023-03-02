 

В Тбилиси упрекнули Госдеп США за похвалу принимающего россиян Казахстана

02.03.2023, 10:38, Новости дня
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Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе считает несправедливым, что США хвалят Казахстан за прием граждан России, а Грузию за это же укоряют, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Высокое официальное лицо из страны – нашего партнера благодарит казахов за прием граждан России, а нам все пальчиком грозят, почему впускаем русских», – сообщил он в интервью телекомпании «Имеди».

«Если за это нужно выносить выговоры, то пусть и им (казахам) выговаривают. Но если Казахстану говорят спасибо, то тогда спасибо и Грузии», – сказал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил Казахстан за прием граждан РФ и отправку гуманитарной помощи на Украину. «Мы приветствуем тот факт, что Казахстан продолжает принимать у себя более 200 тыс. российских граждан», – сказал он, в частности.

В Грузии, по официальным данным, находятся около 60 тыс. граждан России, которые покинули родину после 24 февраля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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