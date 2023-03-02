Патрушев обсудил с Диас-Канелем и Кастро стратегические приоритеты сотрудничества

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принят в Гаване президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро.

Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза, обсуждены различные вопросы, направленные на углубление российско-кубинских отношений. Подробно рассмотрены стратегические приоритеты сотрудничества РФ и Кубы, а также международные проблемы, передает РИА «Новости».

Патрушев прибыл с рабочим визитом на Кубу. В столице страны он проведет «расширенные российско-кубинские межведомственные консультации по проблематике в сфере безопасности».

—