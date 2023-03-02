Попова назвала минимальным риск распространения холеры в России

Риски распространения холеры в РФ есть, но они минимальны, в этом году случаев заболевания на территории страны выявлено не было, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что на сегодняшний день в РФ принимаются все необходимые меры по защите граждан от этого заболевания, в том числе созданы запасы отечественной вакцины, которая эффективно работает, передает РИА «Новости».

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном в Женеве информационном бюллетене расценила как «очень высокий» риск распространения в мире холеры.

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