 

Попова назвала минимальным риск распространения холеры в России

02.03.2023, 3:40, Новости дня
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Риски распространения холеры в РФ есть, но они минимальны, в этом году случаев заболевания на территории страны выявлено не было, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что на сегодняшний день в РФ принимаются все необходимые меры по защите граждан от этого заболевания, в том числе созданы запасы отечественной вакцины, которая эффективно работает, передает РИА «Новости».

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном в Женеве информационном бюллетене расценила как «очень высокий» риск распространения в мире холеры.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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