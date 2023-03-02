 

Ходорковский попросил Лондон снять санкции с Тинькова

02.03.2023, 2:18, Новости дня
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Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов) обратился в МИД Великобритании с просьбой исключить предпринимателя Олега Тинькова из санкционного списка, об этом пишет агентство Bloomberg.

По словам Ходорковского, Тиньков публично осудил СВО РФ в Украине и отказался от российского гражданства, поэтому заслуживает снятия санкционных ограничений.

«Я считаю, что решение о введении против него санкций было неправильным. Снятие санкций должно быть очень четко увязано с общественным отстранением от этого режима», – приводит Bloomberg слова Ходорковского.

Кроме того, сам Тиньков обратился МИД Британии с просьбой исключить его из антироссийского санкционного списка.

«Снятие с меня санкций было бы справедливым и дало бы сигнал, что западные санкции направлены не против всех россиян», – цитирует Тинькова агентство.

Напомним, Тиньков попал под санкции, которые ввели против РФ в связи с проведением Москвой спецоперации на Украине. Тиньков в соцсетях выступил с критикой спецоперации РФ на Украине, негативно отозвался о российской армии, а также оскорбил тех россиян, кто поддерживает спецоперацию – их, по его версии, в стране якобы меньшинство. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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