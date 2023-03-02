 

Шендерович попросил Ларину, пожелавшую москвичам войну под окнами, «перестать говорить ересь»

02.03.2023, 2:18, Новости дня
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Журналист Виктор Шендерович (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) раскритиковал журналистку Ксению Ларину (внесена в реестр СМИ-иноагентов) за пожелание москвичам увидеть войну под окнами, а также призвал ее «перестать говорить ересь».

В своем Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Ларина написала, что «война близко – дроны ВСУ уже под Москвой, и это очень хорошая новость».

«Поскольку те «дорогие россияне», которые по-прежнему считают, что войны в их частной жизни никакой нет, что все это далеко и вообще надо жить, работать, а не читать сводки с фронтов, без нас разберутся, – вот эти люди увидят эту войну у себя под окнами», – написала журналистка.

После этого Ларина получила личное сообщение от подписчицы, которым сама журналистка поделилась у себя на странице.

«Хотела тихо отписаться – почему-то не получилось, кнопку не нашла.  Извините, что беспокою напоследок. Но вы сейчас и мне, живущей в Москве, пожелали смерти – поэтому прощайте. Удачи напоследок не пожелаю – вы сеете ненависть, которой и так довольно. Конечно, в комментах все будут в восторге – ненависть в такие эпохи всегда востребована. Но я хочу, чтобы вы это прочли, уж простите – вы сеете зло под флагом добра и справедливости», – говорится в сообщении, адресованном Лариной.

Под этим постом свой комментарий оставил Шендерович.

«Она права», – написал он про письмо подписчицы Лариной.

В комментариях у Шендеровича поинтересовались, «что же теперь делать с ее правотой», на что журналист ответил: «Осознать ее наконец – и перестать нести ересь».

Ранее в Telegram-канале СК РФ сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства предпринятых Киевом попыток применения беспилотников для атаки объектов в Подмосковье, Адыгее и на Кубани.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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