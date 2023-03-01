 

Американцы поддержали идею проведения проверки на адекватность всех кандидатов в президенты

01.03.2023, 21:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Большая часть граждан США одобрила идею проведения тестов на когнитивную пригодность вне зависимости от возраста всех претендующих на пост президента, следует из данных опроса, проведенного Morning Consult совместно с Politico.

Из данных следует, что 74% опрошенных одобрили проведение проверки умственных способностей кандидатов, 15% посчитали необходимой проверку лишь для кандидатов старше 75 лет. В пользу идеи обязательных тестов в любом возрасте высказались 71% демократов и 77% республиканцев, передает РИА «Новости».

Лишь 11% респондентов заявили, что такие тесты будут лишними. Среди тех, кто убежден, что проведение тестов необходимо среди кандидатов старше 75 лет, в том числе 45% демократов и 25% республиканцев, посчитали такой подход «неуважительным».

Также 64% респондентов высказались, что участнику выборов в 2024 году важно быть моложе 70 лет. Говоря о претендентах на пост главы страны, 56% опрошенных республиканцев считают, что Трамп «точно прошел бы» тест, а 41% демократов «поверили» в Байдена.

Более половины (53%) от общего числа опрошенных считают, что Трамп «возможно» смог бы подтвердить ясность своего ума, 45% сказали так же о Байдене.

Почти половина респондентов (49%) заявили о сомнении по поводу того, что Байден пройдет этот тест, в способностях Трампа сомневаются 42%.

Опрос проводился с 24 по 26 февраля 2023 года. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09.20 / Индия поднялась на второе место в мире по заражениям коронавирусом

16.08.20 / Лукашенко пообещал начать реформы “уже завтра”

15.07.20 / Песков признал, что Кремль “располагает определенным влиянием” на боевиков “ЛДНР”

19.04.22 / Шойгу пообещал повысить потенциал береговых войск СФ в 1,5 раза

14.07.22 / Эксперт рассказал об оставшихся проблемах с калининградским транзитом

23.01.22 / 51-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на показ мужской коллекции Dior в прозрачной рубашке, засветив соски

11.08.21 / Эксперт объяснил слова Шойгу о самой главной угрозе РФ

03.01.21 / В “Роскосмосе” рассказали о подготовке российской лунной миссии

11.11.20 / “Мест в больницах не будет даже в коридорах”. Шмыгаль объяснил, что может произойти, если не ужесточить карантин

31.07.21 / Первая ракетка мира Джокович остался без медалей Олимпиады 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика