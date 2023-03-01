Американцы поддержали идею проведения проверки на адекватность всех кандидатов в президенты

Большая часть граждан США одобрила идею проведения тестов на когнитивную пригодность вне зависимости от возраста всех претендующих на пост президента, следует из данных опроса, проведенного Morning Consult совместно с Politico.

Из данных следует, что 74% опрошенных одобрили проведение проверки умственных способностей кандидатов, 15% посчитали необходимой проверку лишь для кандидатов старше 75 лет. В пользу идеи обязательных тестов в любом возрасте высказались 71% демократов и 77% республиканцев, передает РИА «Новости».

Лишь 11% респондентов заявили, что такие тесты будут лишними. Среди тех, кто убежден, что проведение тестов необходимо среди кандидатов старше 75 лет, в том числе 45% демократов и 25% республиканцев, посчитали такой подход «неуважительным».

Также 64% респондентов высказались, что участнику выборов в 2024 году важно быть моложе 70 лет. Говоря о претендентах на пост главы страны, 56% опрошенных республиканцев считают, что Трамп «точно прошел бы» тест, а 41% демократов «поверили» в Байдена.

Более половины (53%) от общего числа опрошенных считают, что Трамп «возможно» смог бы подтвердить ясность своего ума, 45% сказали так же о Байдене.

Почти половина респондентов (49%) заявили о сомнении по поводу того, что Байден пройдет этот тест, в способностях Трампа сомневаются 42%.

Опрос проводился с 24 по 26 февраля 2023 года.

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