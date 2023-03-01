 

Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ перебрасывают в Часов Яр западное вооружение и личный состав для создания укрепрайона

01.03.2023, 6:24, Новости дня
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Вооруженные силы Украины перебрасывают в город Часов Яр в ДНР западное вооружение и личный состав для создания там укрепрайона и дальнейшей обороны города, сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Советник врио главы ДНР сообщил, что сейчас Киев сконцентрировал свое внимание на Часове Яре, который станет следующим городом-крепостью, к обороне которого стаскивают технику, в том числе западную, командование группировки Артемовска (украинское название Бахмут) вывезло туда вооружение, город пытаются укрепить. Он отметил, что такое положение дел связано с тем, что Киев осознает неминуемость потери Артемовска, передает ТАСС.

Накануне в США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска, ситуацию в котором в ВСУ назвали «адом».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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