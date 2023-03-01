Американский телеканал 10 Tampa Bay: Во Флориде с путей сошел перевозивший пропан поезд

Перевозивший пропан поезд сошел с путей в районе Брэдентон во Флориде, сообщил местный телеканал 10 Tampa Bay.

По имеющимся у телеканала данным, с путей сошли пять вагонов, в том числе две цистерны с пропаном. На кадрах местных СМИ заметно повреждение дорожного полотна и вагонов: рельсы и шпалы на одном из пролетов значительно смещены, у перевернувшихся вагонов оторваны колесные пары, передает РИА «Новости».

По данным властей округа Манати, в результате аварии никто не пострадал, разливов опасных веществ не произошло. Специалисты намерены откачать из перевернувшихся цистерн топливо.

Напомним, в начале февраля в Огайо сошли с рельсов, перевернулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами. Инцидент назвали «Чернобылем в Огайо».

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