 

Американский телеканал 10 Tampa Bay: Во Флориде с путей сошел перевозивший пропан поезд

01.03.2023, 1:25, Новости дня
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Перевозивший пропан поезд сошел с путей в районе Брэдентон во Флориде, сообщил местный телеканал 10 Tampa Bay.

По имеющимся у телеканала данным, с путей сошли пять вагонов, в том числе две цистерны с пропаном. На кадрах местных СМИ заметно повреждение дорожного полотна и вагонов: рельсы и шпалы на одном из пролетов значительно смещены, у перевернувшихся вагонов оторваны колесные пары, передает РИА «Новости».

По данным властей округа Манати, в результате аварии никто не пострадал, разливов опасных веществ не произошло. Специалисты намерены откачать из перевернувшихся цистерн топливо.

Напомним, в начале февраля в Огайо сошли с рельсов, перевернулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами. Инцидент назвали «Чернобылем в Огайо».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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