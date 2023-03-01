Глава Чечни Кадыров. ВС России взяли штурмом несколько укрепточек ВСУ в районе города Кременная

Спецназ «Ахмат» совместно с бойцами 2-го армейского корпуса Минобороны РФ и десантниками ВДВ обнаружили и взяли штурмом несколько украинских укрепточек в районе города Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что в районе города Кременная Луганской Народной Республики в ходе наступательных действий спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ и десантников ВДВ РФ были обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек Вооруженных сил Украины.

По его словам, в результате боестолкновений девять представителей нацгвардии Украины были ликвидированы и один взят в плен.

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