 

Илон Маск поддержал окружение Артемовска российскими войсками

28.02.2023, 21:20, Новости дня
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Американский бизнесмен Илон Маск в своем аккаунте Twitter (соцсеть заблокирована в России) в поддержал окружение Артемовска (украинское название – Бахмут) русскими бойцами.

Маск напомнил, что Артемовск уже почти полностью окружен российскими бойцами. «Это хорошо», – написал он, информирует «Царьград».

Ранее Илон Маск заявил, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. При этом, по словам Илона Маска, большая часть ответственности за текущий конфликт лежит именно на киевском режиме и западных союзниках Зеленского.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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