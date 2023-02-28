Илон Маск поддержал окружение Артемовска российскими войсками

Американский бизнесмен Илон Маск в своем аккаунте Twitter (соцсеть заблокирована в России) в поддержал окружение Артемовска (украинское название – Бахмут) русскими бойцами.

Маск напомнил, что Артемовск уже почти полностью окружен российскими бойцами. «Это хорошо», – написал он, информирует «Царьград».

Ранее Илон Маск заявил, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. При этом, по словам Илона Маска, большая часть ответственности за текущий конфликт лежит именно на киевском режиме и западных союзниках Зеленского.

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