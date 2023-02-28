Вертолет совершил жесткую посадку в Мурманской области, два человека попали в больницу

В Мурманской области жесткую посадку произвел вертолет Ми-8, пассажира и пилота воздушного судна госпитализировали, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Ловозерского района.

У пилота диагностировали серьезную черепно-мозговую травму, у пассажира – сотрясение мозга, всего на борту было девять человек, сообщили в ЕДДС ТАСС.

Также в вертолете был ребенок, он не пострадал.

Глава региона Андрей Чибис пояснил, что угрозы жизни людям в вертолете нет, оказывается необходимая помощь.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законов о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров.

В ведомстве указали, что воздушное судно совершило жесткую посадку в трех километрах от поселка Ловозеро, оно вылетело из Краснощелья. На борту было девять человек – три члена экипажа и шесть пассажиров.

По предварительной версии, авария могла произойти из-за ошибки пилотирования или отказа техники.

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