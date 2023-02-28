 

Hromadske: Прокуратура выдвинула мэру Полтавы обвинение в растрате бюджетных средств

28.02.2023, 11:50, Новости дня
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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины обвиняет мэра Полтавы Александра Мамая в растрате более 15 тыс. долларов бюджетных средств, которые якобы были выплачены в качестве зарплаты его «домработницам», дело передано в суд, информирует издание Hromadske.

По сообщению издания, САП выдвинула обвинение мэру Полтавы Александру Мамаю по делу о присвоении. Высший антикоррупционный суд будет рассматривать это дело 2 марта.

По данным следствия, Мамай в сговоре с бухгалтером Оксаной Шпиневой и директором коммунальной организации «Институт развития города» Татьяной Татариной устроили на предприятие Валентину Кропивную и Ольгу Кубай , которые были домработницами мэра, при этом заработную плату получали от «Института развития города», передает РИА «Новости».

По информации Hromadske, правоохранители собрали доказательства подделки официальной документации, на основании которой более года начислялась зарплата «домработницам», сумма ущерба местному бюджету составила 571 862 гривен (около 15,5 тыс. долларов).

Ранее СБУ подтвердила, что предъявила обвинение в коррупции бывшему директору департамента государственных закупок Минобороны страны Богдану Хмельницкому из-за покупки некачественных бронежилетов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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