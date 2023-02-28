 

Марочко: Переброшенные в Купянск 700 украинских солдат расселяются в домах мирных жителей

28.02.2023, 9:00, Новости дня
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Примерно 700 мобилизованных солдат ВСУ прибыли в город Купянск Харьковской области, офицеры расселяют их в домах местных жителей, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, 700 украинских военных прибыли в Купянск, их размещают в домах мирных граждан и на гражданских объектах. Марочко добавил, что украинские мобилизованные ругаются с офицерами из-за отсутствия военной подготовки, передает ТАСС.

Ранее Марочко рассказал, что из Купянска в направлении Сватово, а также в обратном направлении зафиксированы регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наемниками.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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