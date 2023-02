Киодо: Уголовный иск подан против шести компаний по скандалу вокруг ОИ в Токио

Комиссия по справедливой торговле Японии возбудила уголовное дело против шести компаний и семи человек в связи со скандалом о коррупционном сговоре при подготовке летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году, сообщило агентство Киодо.

Иск выдвинут по подозрению в нарушении антимонопольного закона и организации сговора на сумму 43,7 млрд иен (323 млн долларов) против крупнейшей рекламной компании Dentsu, компаний Hakuhodo и Tokyu Agency и трем фирмам по организации мероприятий, передает РИА «Новости».

Также иски предъявлены бывшему заместителю департамента управления играми организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Ясуо Мори, управляющему директору компании CERESPO Есидзи Камата, исполнительному директору Fuji Creative Corporation (FCC) Масахико Фудзино, помощнику главы департамента спорта компании Dentsu Кодзи Хэмми, главе департамента спорта компании Hakuhodo Кэнъитиро Екомидзо, исполнительному директору и главе штаба по продвижению Игр 2020 Tokyu Agency Мицуо Ясуда и директору-распорядителю Same Two Inc. Масао Умино.

Суть дела заключается в том, что при проведении тестовых соревнований были отобраны десять компаний из 26 участвовавших в тендере в 2018 году. Выяснилось, что в предварительных документах по тендеру оргкомитет упомянул: выигравшие тендер получат подряд и на проведение самих соревнований. В этом случае цена вопроса составила уже более 40 мллрд иен (307 млн долларов).

Ранее токийская прокуратура по подозрению в получении взятки арестовала 78-летнего Харуюки Такахаси, который в период подготовки и проведения летних Олимпийских игр в Токио был членом организационного комитета соревнований.

