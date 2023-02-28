Вышел сериал-пропаганда «Проблемы первого мира» о тенденциях в западных странах

Оригинальный документальный сериал «Проблемы первого мира», который описывает социальные и культурные феномены стран Запада, вышел в онлайн-кинотеатре Okko.

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера пятисерийного документального проекта «Проблемы первого мира». Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В первом эпизоде под названием «BLM: борьба за равные права или война против белых?» рассказывается о том, как движение Black lives matter превратилось в травлю белых людей, во втором «Мигранты: главная проблема и страх Европы?» – о влиянии миграции на возникновение масштабных кризисов.

Третья серия посвящена геноциду индейцев и вымиранию коренных народов Америки и Европы, а в четвертой раскрывает тему «Кризис демократии: новый тип политики или ее смерть?».

Заключительная серия проекта «Культура отмены: суд миллионов или травля неугодных?» показывает, как борьба за справедливость на Западе превратилась в инструмент публичного осуждения.

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