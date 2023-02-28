 

Вышел сериал-пропаганда «Проблемы первого мира» о тенденциях в западных странах

28.02.2023, 6:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Оригинальный документальный сериал «Проблемы первого мира», который описывает социальные и культурные феномены стран Запада, вышел в онлайн-кинотеатре Okko.

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера пятисерийного документального проекта «Проблемы первого мира». Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В первом эпизоде под названием «BLM: борьба за равные права или война против белых?» рассказывается о том, как движение Black lives matter превратилось в травлю белых людей, во втором «Мигранты: главная проблема и страх Европы?» – о влиянии миграции на возникновение масштабных кризисов.

Третья серия посвящена геноциду индейцев и вымиранию коренных народов Америки и Европы, а в четвертой раскрывает тему «Кризис демократии: новый тип политики или ее смерть?».

Заключительная серия проекта «Культура отмены: суд миллионов или травля неугодных?» показывает, как борьба за справедливость на Западе превратилась в инструмент публичного осуждения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06.21 / В сервисах аренды электросамокатов в Петербурге начались обыски

14.08.21 / Российская актриса получила приз за лучшую роль на фестивале в Локарно

23.01.22 / В Карпатах лавина накрыла группу туристов

22.11.20 / Не штрафовали, но проверяли. Как в Киеве прошел первый день действия закона о штрафах за отсутствие маски

02.12.20 / Великобритания усиливает пограничный контроль в преддверии окончания переходного периода после брексита

18.08.21 / Таиланд разрешит въезд для привитых «Спутником-V» россиян

29.11.21 / “Восхитительные фото”, “Удовольствие смотреть на вас”. Мейхер снялась с обнаженной спиной и без лифчика

25.10.21 / За время эпидемии в Украине коронавирус диагностировали почти у 153 тыс. детей – Минздрав

28.08.21 / Женщина напала на священника в Ивановской области по приказу голосов

15.10.21 / “Какой противный голос”, “Оглушил”, “Это шедевр”. Галкин показал, как на самом деле поет Басков под аккомпанемент Пугачевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика