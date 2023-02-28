Руководитель пресс-службы Госдепа Прайс: В конфликте в Украине Пекин встал на сторону Москвы

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте в Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китаем России.

Представитель американского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая Китай, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну. По словам Прайса, несмотря на возражения Китая, США ясно видят, что, по крайней мере сегодня, Пекин выбрал определенную сторону, передает ТАСС.

Ранее в Госдепе усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине.

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