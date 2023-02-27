Apple выплатила штраф по делу «Касперского» в 906 млн рублей

Американская компания Apple выплатила наложенный российской Федеральной антимонопольной службой (ФАС) штраф по делу «Лаборатории Касперского», сообщил источник, знакомый с ходом дела.

По его словам, штраф должен был удвоиться в случае, если его не выплатили бы в срок, сказал собеседник ТАСС.

ФАС после рассмотрения жалобы «Лаборатории Касперского» решила, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке приложений в iOS по двум пунктам – препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска сторонних приложений в App Store.

Замдиректора ИРИ Борис Едидин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Apple исполняет российские законы, так как не хочет уходить с российского рынка.

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