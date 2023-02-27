 

Apple выплатила штраф по делу «Касперского» в 906 млн рублей

27.02.2023, 16:55, Новости дня
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Американская компания Apple выплатила наложенный российской Федеральной антимонопольной службой (ФАС) штраф по делу «Лаборатории Касперского», сообщил источник, знакомый с ходом дела.

По его словам, штраф должен был удвоиться в случае, если его не выплатили бы в срок, сказал собеседник ТАСС.

ФАС после рассмотрения жалобы «Лаборатории Касперского» решила, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке приложений в iOS по двум пунктам – препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска сторонних приложений в App Store. 

Замдиректора ИРИ Борис Едидин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Apple исполняет российские законы, так как не хочет уходить с российского рынка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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