В поспредстве России назвали нелегитимным десятый пакет антироссийских санкций ЕС

Десятый пакет санкций ЕС в отношении РФ нелегитимен, говорится в заявлении постпредства РФ при ЕС.

В поспредстве подчеркнули, что предыдущие пакеты санкций также были нелегитимны. Там указали на то, что последний пакет был принят без одобрения Совета Безопасности ООН и потому незаконен, информирует РИА «Новости».

«Евросоюз не может этого не понимать, а значит, все его слова о своей приверженности Уставу ООН – пустой звук», – говорится в заявлении.

В представительстве назвали попыткой «оказать давление на торговые связи третьих стран» включение в санкционный пакет запрет на транзит ряда товаров через территорию России.

Содержащиеся в десятом пакете ограничения деятельности российских СМИ являются «нарушением Международного пакта о гражданских и политических правах», также не выдерживает критики «самооправдание Евросоюза, будто приостановка вещания на территории стран-членов не противоречит Хартии ЕС об основных правах», говорится в заявлении.

В представительстве подчеркнули, что десятый пакет санкций не останется без ответа.

Напомним, Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России. В него включены 205 организаций и 1473 человека. Также Евросоюз впервые включил в санкционный пакет запрет на транзит ряда товаров через российскую территорию.

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