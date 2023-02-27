Украинские пленные получили паспорта России и вступили в батальон имени Хмельницкого
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Сдавшиеся в плен украинские военные приняли российское гражданство и записываются в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого в ВС России, после чего отправятся на учебу и передовую.
Бывший украинский пограничник Кирилл Спасский рассказал, что ему предложили вступить в батальон имени Богдана Хмельницкого сотрудники силовых структур России, передает РИА «Новости».
По его словам, возраст добровольцев в батальоне составляет от 25 до 47 лет. В свою очередь доброволец подразделения Александр Миринов заявил, что между собой в батальоне все нормально взаимодействуют, отказываются от украинского гражданства, получают российские паспорта.
Другой доброволец Владимир Орел добавил, что мотивация у бывших пленных отличная, после получения российского паспорта отправятся на «учебку».
Ранее сообщалось, что батальон имени Хмельницкого сформировали из украинских военнопленных в ДНР.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем создаются добровольческие батальоны из украинских военнопленных.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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