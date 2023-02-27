Нарышкин выступил на открытии выставки «Донбасс – Россия: история и современность»
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Выставку, посвященную Донбассу и знаменитым деятелям этого региона, открыл председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Мероприятие прошло в Музее современной истории России, сама выставка получила название «Донбасс – Россия: история и современность». Нарышкин отметил, что Луганская и Донецкая области всегда были локомотивом промышленного развития страны, здесь выросли несколько знаменитых деятелей культуры.
По словам председателя общества, жителей Донбасса всегда отличали верность общечеловеческим ценностям и острое чувство справедливости. Он указал, что за выбором жителей региона, выступивших против киевского режима, стоит многовековая история.
Именно в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях сейчас пишется новейшая история России, отметил Нарышкин.
Также он выразил благодарность коллективу Музея современной истории РФ и участникам Межмузейной рабочей группы.
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