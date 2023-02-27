 

SCMP: Все шаги Украины диктуют Вашингтон и Брюссель

27.02.2023, 14:09, Новости дня
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Отвергнув предложенный Китаем мирный план по Украине, Соединенные Штаты и Евросоюз показали, кто на самом деле управляет Киевом, написал обозреватель Алекс Ло в статье для китайского издания South China Morning Post.

По его словам на решение Киева отказаться от предложенных Китаем мирных инициатив повлияли США и Евросоюз, а Киев не определяет ни цели этого конфликта, ни его предназначение, ни его характер. По словам Ло, все это диктуют ему Вашингтон и Брюссель, передает РИА «Новости».

По мнению обозревателя, Западу нет дела до украинцев, которых используют как инструмент для борьбы с Россией. Именно поэтому США и страны Европы так рады продолжать вооружать Украину еще большим количеством оружия.

Напомним, министерство иностранных дел Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса. Документ состоит из 12 пунктов и предусматривает прекращение боевых действий, а также мирные переговоры.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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