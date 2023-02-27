В Москве за выходные задержали 319 несовершеннолетних участников движения «Редан»
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В полицейские отделы столицы попали свыше 350 человек, большая часть из них – несовершеннолетние, они могут быть причастны к движению «Редан», сообщил источник в правоохранительных органах.
Беспорядки начались после высказываний на одной из трансляций нескольких участников движения оскорблений в адрес лиц неславянской внешности, отметил собеседник РИА «Новости».
Компания несовершеннолетних прошла в метро, на станции «Лубянка» у них прошла драка с другими несовершеннолетними. Одному из участников «Редана» прыснули в лицо из баллончика.
Возбуждено дело о хулиганстве, обвинение предъявили трем несовершеннолетним. В Telegram-каналах начали распространяться призывы к насилию в отношении участников «Редан».
За 24 и 25 февраля в отделы полиции доставили свыше 350 человек, 319 из них нет 18 лет. У части из них нашли газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты.
После проверок большую часть отпустили, на родителей 11 из них составили административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей.
Напомним, сторонников «Редан» на прошедших выходных задержали в Петербурге, Казани и Новосибирске.
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