 

В Москве за выходные задержали 319 несовершеннолетних участников движения «Редан»

27.02.2023, 13:20, Новости дня
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В полицейские отделы столицы попали свыше 350 человек, большая часть из них – несовершеннолетние, они могут быть причастны к движению «Редан», сообщил источник в правоохранительных органах.

Беспорядки начались после высказываний на одной из трансляций нескольких участников движения оскорблений в адрес лиц неславянской внешности, отметил собеседник РИА «Новости».

Компания несовершеннолетних прошла в метро, на станции «Лубянка» у них прошла драка с другими несовершеннолетними. Одному из участников «Редана» прыснули в лицо из баллончика.

Возбуждено дело о хулиганстве, обвинение предъявили трем несовершеннолетним. В Telegram-каналах начали распространяться призывы к насилию в отношении участников «Редан».

За 24 и 25 февраля в отделы полиции доставили свыше 350 человек, 319 из них нет 18 лет. У части из них нашли газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты.

После проверок большую часть отпустили, на родителей 11 из них составили административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей.

Напомним, сторонников «Редан» на прошедших выходных задержали в Петербурге, Казани и Новосибирске.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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