Фурсенко допустил указание степени бакалавра наряду со специальностью в дипломе

Степень бакалавра можно будет указывать в дипломах выпускников вузов в случае необходимости наряду с названием специальности, сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

По его словам, неважно, как называются уровни образования, потому что есть система межгосударственных соглашений по поводу того, какие уровни к чему приравниваются и поэтому для людей, которые будут учиться четыре-пять лет, в случае необходимости вполне можно будет указывать в дипломе: дипломированный специалист и в скобках – бакалавр, передает ТАСС.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что одним из преимуществ новой системы образования в РФ будет то, что граждане после любого базового высшего образования, будь это специалитет или бакалавриат, смогут поступить и продолжить обучение в магистратуре на бюджете.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что срок обучения студентов в высших учебных заведениях необходимо вернуть к традиционным для России.

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