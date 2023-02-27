 

Рубль на открытии торгов Московской биржи подешевел к доллару и к евро

27.02.2023, 7:40, Новости дня
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В начале торгов рубль ослабевает к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» вырос до 76,39 рубля (плюс 26 копеек), евро – до 80,50 рубля (плюс 12 копеек), юаня – до 10,98 рубля (плюс 1 копейка). При этом на старте торгов доллар терял 3 копейки, юань – 2 копейки, евро – более 60 копеек, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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