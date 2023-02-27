Глава МИД Венгрии Сийярто призвал сделать ООН площадкой для расследования теракта на «Северных потоках»

ООН могла бы стать хорошей площадкой для расследования атаки на трубопроводы «Северного потока», которую следует считать терактом, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто заявил: «Что бы ни произошло на газопроводе «Северный поток» – это действительно скандально». Он подчеркнул, что речь идет о первом случае, когда столько крупный объект европейской критической инфраструктуры был атакован, передает РИА «Новости».

Подобная атака «в принципе должна рассматриваться как теракт», сообщил министр, призвав к «всестороннему, глубокому, структурированному и подробному расследованию». Венгрия поддерживает все виды разбирательств, которые дадут надежду узнать, «кто это совершил и почему», сказал он.

Глава МИДа предложил ООН «предоставить механизм для такого рода расследования». По его словам, «вопрос в том, может ли ООН предоставить хорошую структуру для такого рода расследования». Организация создавалась не для стран-единомышленников, а как платформа для диалога государств, даже если те враждебно настроены друг к другу, сказал Сийярто.

«Под эгидой ООН даже враги могут и должны разговаривать друг с другом. Так что я считаю, что ООН действительно должна сыграть свою роль, потому что в настоящее время это не так», – сообщил министр.

В вопросе «сложной обстановки в сфере безопасности» ООН, по мнению Сийярто, должна «играть более значительную роль», так как является «своего рода крайней инстанцией», в которой «представлены все» и где «может проходить любая дискуссия».

Напомним, заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что ООН находится не в том положении, чтобы подтвердить или проверить обвинения, касающиеся диверсий на «Северных потоках».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, оценивая первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии, сказал, что западные эксперты, похоже «не заинтересованы в объективном международном расследовании». Он подверг критике «те, с позволения сказать, расследования», которые ведут Дания, Швеция и Германия. Небензя указал, что эти расследования проводятся с целью «замести следы и выгородить старшего американского брата».

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