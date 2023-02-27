 

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал сделать ООН площадкой для расследования теракта на «Северных потоках»

27.02.2023, 7:40, Новости дня
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ООН могла бы стать хорошей площадкой для расследования атаки на трубопроводы «Северного потока», которую следует считать терактом, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто заявил: «Что бы ни произошло на газопроводе «Северный поток» – это действительно скандально». Он подчеркнул, что речь идет о первом случае, когда столько крупный объект европейской критической инфраструктуры был атакован, передает РИА «Новости».

Подобная атака «в принципе должна рассматриваться как теракт», сообщил министр, призвав к «всестороннему, глубокому, структурированному и подробному расследованию». Венгрия поддерживает все виды разбирательств, которые дадут надежду узнать, «кто это совершил и почему», сказал он.

Глава МИДа предложил ООН «предоставить механизм для такого рода расследования». По его словам, «вопрос в том, может ли ООН предоставить хорошую структуру для такого рода расследования». Организация создавалась не для стран-единомышленников, а как платформа для диалога государств, даже если те враждебно настроены друг к другу, сказал Сийярто.

«Под эгидой ООН даже враги могут и должны разговаривать друг с другом. Так что я считаю, что ООН действительно должна сыграть свою роль, потому что в настоящее время это не так», – сообщил министр.

В вопросе «сложной обстановки в сфере безопасности» ООН, по мнению Сийярто, должна «играть более значительную роль», так как является «своего рода крайней инстанцией», в которой «представлены все» и где «может проходить любая дискуссия».

Напомним, заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что ООН находится не в том положении, чтобы подтвердить или проверить обвинения, касающиеся диверсий на «Северных потоках».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, оценивая первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии, сказал, что западные эксперты, похоже «не заинтересованы в объективном международном расследовании». Он подверг критике «те, с позволения сказать, расследования», которые ведут Дания, Швеция и Германия. Небензя указал, что эти расследования проводятся с целью «замести следы и выгородить старшего американского брата».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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