 

Движение частично открыли в Новгородской области на трассе М-11

27.02.2023, 3:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Новгородской области на трассе М-11, где произошло массовое ДТП, частично открыли движение для автомобилистов, которые едут из Москвы, сообщили в «Автодор».

В Telegram-канале «Автодора» говорится, что движение будет идти по одной полосе. На 503 км ведутся работы по демонтажу ограждения для перепуска движения из Петербурга в Москву по встречному направлению.

Ранее в региональном ГИБДД сообщили, что массовая авария с участием десяти автомобилей, в числе которых два грузовика, произошла на федеральной трассе М-11 в Новгородской области.

Напомним, в ДТП в Новгородской области попали 25 легковых машин и семь грузовиков, организованы пункты обогрева для водителей, информирует оператор платных автодорог.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03.22 / ФРС США повысила базовую процентную ставку впервые с 2018 года

03.08.21 / Мужчина на улице вколол неизвестное вещество ребенку в Москве

25.12.21 / Вести – эксперты считают, что Украине пришло время возвращаться к прямым поставкам газа из России

09.02.22 / Боевики на Донбассе трижды открывали огонь

20.10.20 / В Минобороны рассказали о сопровождавших Ту-95 истребителях ВВС США

12.09.21 / В Красноярском крае скифский меч нашли прямо среди металлолома

02.01.21 / Новогодняя ель сгорела на родине Сталина

11.08.20 / Останки убитых в ВОВ подростков найдены в Ленобласти

17.01.21 / Во Внуково задержали соратников Навального и активиста Котова

30.04.21 / В Украину доставили новую партию китайской COVID-вакцины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика