Активисты из Германии, Австрии и Швейцарии потребовали закрыть американскую авиабазу «Рамштайн»

У американской авиабазы «Рамштайн» в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц прошла акция протеста, участники которой потребовали закрыть базу и призвали к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Как информирует полиция, в акции приняли участие 2,5 тыс. человек, митинг в целом прошел мирно. У участников были плакаты с надписями «Ami go home («Американец, отправляйся домой»)», некоторые держали флаги РФ и ДНР. Акцию организовали десятки мирных движений в Германии, Австрии и Швейцарии, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на акцию также пришли люди, придерживающиеся правых взглядов, теорий заговора и критикующие вакцинацию. Организаторы заявили, что политические убеждения сейчас не имеют определяющего значения, а при эскалации конфликта такие базы, как «Рамштайн», могут стать целью ударов.

Напомним, на немецкой базе «Рамштайн» государства НАТО и их союзники устраивают встречи контактной группы по поддержке Украины. В феврале состоялась девятая такая встреча. На переговорах участники обсуждают поставки Украине вооружений.

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