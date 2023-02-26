Зеленский заявил, что подписал три указа о введении новых санкций против граждан России

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что подписал три указа о введении санкций против граждан России.

Он рассказал, что санкции введены против граждан России, причастных к спорту, а также «тех, кто помогает держать структуры наемников в России». При этом на сайте офиса Зеленского указов пока нет, передает РИА «Новости».

Ранее Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан, среди которых есть финансисты, банкиры, в том числе топ-менеджеры «Альфа-банка».

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