Советник президента США Салливан рекомендовал Украине сосредоточиться на достижении краткосрочных целей на поле боя

Сейчас Украине в конфликте с Россией нужно сфокусироваться на краткосрочных целях для получения преимуществ на поле боя, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Салливан считает, что такой подход при поддержке США позволит получить преимущества, которые в дальнейшем создадут условия для «восстановления территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

Напомним, Салливан считает, что «вопрос Крыма – это вопрос, который случится в будущем». По его словам, будущее Крыма, как и вопрос урегулирования конфликта, «украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов». При этом он уточнил, что США не собираются обсуждать суверенные вопросы другой страны, в том числе статус Крыма.

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