 

Советник президента США Салливан рекомендовал Украине сосредоточиться на достижении краткосрочных целей на поле боя

26.02.2023, 22:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сейчас Украине в конфликте с Россией нужно сфокусироваться на краткосрочных целях для получения преимуществ на поле боя, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Салливан считает, что такой подход при поддержке США позволит получить преимущества, которые в дальнейшем создадут условия для «восстановления территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

Напомним, Салливан считает, что «вопрос Крыма – это вопрос, который случится в будущем». По его словам, будущее Крыма, как и вопрос урегулирования конфликта, «украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов». При этом он уточнил, что США не собираются обсуждать суверенные вопросы другой страны, в том числе статус Крыма.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12.20 / Обедавшего в ресторане в Москве пенсионера ФСБ обокрали на 1,2 млн рублей

01.01.23 / В военном аэропорту Кабула прогремел взрыв, несколько человек погибло и ранено

20.02.21 / Fox News высмеял предложение Гейтса о переходе на синтетическое мясо

11.05.22 / Детский омбудсмен рассказала о запуске проекта по реструктуризации домов ребенка

18.03.21 / В 2020 году нефтегазовый сектор РФ выбросил в атмосферу 14 мегатонн метана

17.09.21 / На Луне становятся заметными следы древних бомбардировок

13.11.20 / Осужден выкинувший собаку с четвертого этажа житель Красноярского края

08.02.22 / Бурба – Гордону: Думал ли, что россияне могут меня захватить и пытать? Конечно. Дмитрий, мне сдаваться нельзя

23.05.21 / В Конго начал извергаться один из самых активных вулканов в мире

16.07.22 / В России названы преимущества снарядов «Торнадо-С» перед HIMARS

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика