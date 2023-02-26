 

Боррель раскритиковал предложение Китая по Украине и отказался считать «позиционный документ» мирным планом

26.02.2023, 22:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

«Позиционный документ» Китая по ситуации в Украине на самом деле нельзя считать мирным планом, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Боррель в свое блоге заявил, что «это не мирный план», в документе в основном Китай повторил свои «хорошо известные позиции». Боррель отметил, что с частью этих позиций ЕС согласен, но при этом отсутствуют «важные» пункты. Как сообщил Боррель, в Европе, конечно, проанализируют китайское предложение, но, по его словам, уже «понятно, что ключевая проблема в том», что Пекин «не очень отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на один уровень».

Напомним, министерство иностранных дел Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса. Документ состоит из 12 пунктов и предусматривает прекращение боевых действий, а также мирные переговоры.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04.21 / Турчинов: Когда я слышу пиар Зеленского, что он умер бы, но освободил Крым, хочу сказать: у него и сейчас есть такая возможность

25.01.21 / Дожди, мокрый снег и гололед. Украинские синоптики рассказали о погоде на неделю

16.10.20 / Офис президента Украины разъяснил инициативу легализации каннабиса в медицинских целях

31.03.22 / Япония решила называть Южные Курилы «незаконно оккупированными»

06.08.21 / Сотрудников полиции заподозрили в причастности к побегу заключенных в Подмосковье

06.07.20 / «Талибан» опроверг «сговор» с Россией

12.02.22 / Победитель украинского нацотбора на “Евровидение 2022” исполнила в финале песню “Тіні забутих предків”. Видео

02.09.20 / Le Monde – беспомощному НАТО нечем ответить на агрессивное поведение Турции

29.07.21 / Welt – из-за пандемии немцы массово перебираются в дома на колёсах

17.02.21 / Дела Майдана. Суд разрешил досудебное расследование в отношении экс-руководителя милиции Киева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика