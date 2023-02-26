Боррель раскритиковал предложение Китая по Украине и отказался считать «позиционный документ» мирным планом

«Позиционный документ» Китая по ситуации в Украине на самом деле нельзя считать мирным планом, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Боррель в свое блоге заявил, что «это не мирный план», в документе в основном Китай повторил свои «хорошо известные позиции». Боррель отметил, что с частью этих позиций ЕС согласен, но при этом отсутствуют «важные» пункты. Как сообщил Боррель, в Европе, конечно, проанализируют китайское предложение, но, по его словам, уже «понятно, что ключевая проблема в том», что Пекин «не очень отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на один уровень».

Напомним, министерство иностранных дел Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса. Документ состоит из 12 пунктов и предусматривает прекращение боевых действий, а также мирные переговоры.

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