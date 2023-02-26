Путин: Единство народа России – главнейшее условие всех побед и достижений страны

Народу РФ нет равных, когда он сплочен и един, подчеркнул президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в воскресенье.

В ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина об итоге года с начала СВО глава государства сказал: «Единство нашего народа», передает ТАСС. Он напомнил, что говорил об этом и на концерте-митинге в Лужниках 22 февраля.

«И это не фигура речи, мы все об этом хорошо знаем: когда народ РФ сплочен, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед», – убежден Путин.

По словам президента России, Запад преследует единственную цель – ликвидировать Российскую Федерацию.

«У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – Российскую Федерацию», – сказал российский лидер.

Путин добавил, что Запад мог бы только частями принять Россию в так называемую «семью цивилизованных народов», развалив страну на отдельные куски.

«И потом, [расскассировав Россию], может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль», – Путин.

Российский лидер отметил, что мир должен меняться, но Россия против выстраивания нового мира в интересах только одной страны – США.

«Как бы мы не говорили, что Россия – это наследница СССР в правовом смысле… в правовом смысле так и есть, но здесь же не о правовых сентенциях речь идет, а о потенциалах. Потенциал другой у сегодняшней России. Мы это понимаем и согласны на то, что мир должен меняться», –сказал глава государства.

Он добавил, что Россия никогда не препятствует таким переменам, в том числе в ООН, думая над ее реформированием. «Но против чего мы выступаем? Против того, чтобы новый мир, который складывается, выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае Соединенных Штатов. Они хотят сделать именно это, я вас уверяю, все это понимают», – подчеркнул Путин.

По его словам, русский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками, может не сохраниться.

«Если мы пойдем по этому пути [распада России], я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее», – добавил Путин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в «Лужниках», где прошел митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества, заявил.

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