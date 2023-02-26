 

Пушилин: Нет приоритетных населенных пунктов, все необходимо освободить

26.02.2023, 9:07, Новости дня
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Освобождение всех населенных пунктов ДНР имеет значение, среди них нет приоритетных, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, наши люди во всех населенных пунктах ждут освобождение и считать какие-то из них приоритетными было бы неправильно, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что основной целью спецоперации для властей республики является защита и безопасность жителей подконтрольной Киеву территории ДНР.

Ранее Пушилин заявил, что из-за поставок Киеву дальнобойных систем РФ придется все дальше отодвигать украинских силовиков от границ. Из-за этого потребуется «больше времени» на спецоперацию. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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