Пушилин: Нет приоритетных населенных пунктов, все необходимо освободить
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Освобождение всех населенных пунктов ДНР имеет значение, среди них нет приоритетных, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, наши люди во всех населенных пунктах ждут освобождение и считать какие-то из них приоритетными было бы неправильно, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что основной целью спецоперации для властей республики является защита и безопасность жителей подконтрольной Киеву территории ДНР.
Ранее Пушилин заявил, что из-за поставок Киеву дальнобойных систем РФ придется все дальше отодвигать украинских силовиков от границ. Из-за этого потребуется «больше времени» на спецоперацию.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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