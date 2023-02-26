Пушилин: Нет приоритетных населенных пунктов, все необходимо освободить

Освобождение всех населенных пунктов ДНР имеет значение, среди них нет приоритетных, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, наши люди во всех населенных пунктах ждут освобождение и считать какие-то из них приоритетными было бы неправильно, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что основной целью спецоперации для властей республики является защита и безопасность жителей подконтрольной Киеву территории ДНР.

Ранее Пушилин заявил, что из-за поставок Киеву дальнобойных систем РФ придется все дальше отодвигать украинских силовиков от границ. Из-за этого потребуется «больше времени» на спецоперацию.

—