 

Кириенко провел встречу с педагогами-наставниками победителей конкурса «Большая перемена»

25.02.2023, 18:10, Новости дня
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Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко встретился с педагогами-наставниками победителей третьего сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Встреча прошла на площадке санаторно-курортного комплекса Mriya Resort&SPA, в мероприятии приняли участие более 500 учителей. Участники проходили тренинги по командообразованию, а также посещали мотивационные встречи.

«Это настоящие профессионалы и люди, заслуживающие колоссального уважения и огромной благодарности не только своих воспитанников и их родителей, но и общества, а также страны. Я рад возможности сегодня встретиться и сказать слова благодарности», – приводит слова Кириенко ТАСС.

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» в 2022 году объединило все детские движения и молодежные организации в одну команду.

«Сегодня проект «Большая перемена» стал частью Российского движения детей и молодежи. Идет развитие и формирование движения, а оно изначально строится на таком партнерском принципе, когда дети сами являются авторами вместе с педагогами», – сказал Сергей Кириенко.

Он отметил работу педагогов, находящихся на линии фронта, которые продолжают воспитывать молодежь.

«Не менее важно, что то, чем занимаются сегодня наши педагоги, – это тоже линия фронта, линия фронта за будущее. И собравшиеся сегодня здесь педагоги, которые воспитали очень ярких талантливых ребят <…> это настоящие профессионалы, люди, которые заслуживают колоссального уважения и огромной благодарности не только от своих воспитанников, их родителей, но и от общества и страны в целом», – сказал Кириенко.

Он напомнил об объявленном 2023 годом учителя и наставника.  

«Будущее, конкурентоспособность, суверенитет РФ в том числе определяется тем, во что будет верить подрастающее поколение россиян, какие ценности они будут разделять, насколько они вырастут настоящими патриотами своей страны. И с этой точки зрения роль педагога, роль наставника, ответственность государства не только за передачу знаний, но и за воспитание – высочайшая», – отметил Кириенко.

Напомним, конкурс «Большая перемена» стал самым массовым в России. В минувшем году к нему присоединились 4 млн участников. 

Позже Кириенко заявил, что процедура вручения первого паспорта в РФ должна запомниться и стать поводом для гордости.

«Понятно, что родившийся в РФ любой человек – житель по праву рождения, но все-таки получение символа этого гражданства, паспорта гражданина РФ – это момент, который должен запоминаться человеку в жизни. И это значит, что совсем по-другому выстроить саму эту церемонию, чтобы она была такой, чтобы оставалась в памяти и была поводом для гордости. Я уверен, что мы это обязательно сделаем», – сказал Кириенко.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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